George Lucas, il creatore del fenomeno “Star Wars” (Di venerdì 14 maggio 2021) Produttore, regista, sceneggiatore e montatore, è riuscito a creare un mondo che sopravvive nel tempo e continua a incuriosire le nuove generazioni. Idolo assoluto dei nerd d’ogni dove, oggi George Lucas, creatore della fortunata saga “Star Wars“, spegne 76 candeline. Pioniere di una Hollywood moderna, seppe dare importanza agli effetti speciali, implementando il loro impatto visivo e raggiungendo una nuova galassia anche in questo campo. Riuscì a dare vita ad un vero e proprio fenomeno, i cui personaggi non vivono solamente sullo schermo, ma nei negozi che vendono giocattoli, videogiochi, abbigliamento, libri e arredamento. George Walton Lucas Jr. nasce a Modesto in California il 14 maggio 1944. Cresce in una famiglia estranea al mondo del cinema. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Produttore, regista, sceneggiatore e montatore, è riuscito a creare un mondo che sopravvive nel tempo e continua a incuriosire le nuove generazioni. Idolo assoluto dei nerd d’ogni dove, oggidella fortunata saga ““, spegne 76 candeline. Pioniere di una Hollywood moderna, seppe dare importanza agli effetti speciali, implementando il loro impatto visivo e raggiungendo una nuova galassia anche in questo campo. Riuscì a dare vita ad un vero e proprio, i cui personaggi non vivono solamente sullo schermo, ma nei negozi che vendono giocattoli, videogiochi, abbigliamento, libri e arredamento.WaltonJr. nasce a Modesto in California il 14 maggio 1944. Cresce in una famiglia estranea al mondo del cinema. ...

Ultime Notizie dalla rete : George Lucas L'almanacco di oggi 14 maggio Santo San Mattia apostolo Link Sponsorizzato - Sono nati in questo giorno 1944 George Lucas Link Sponsorizzato 1961 Tim Roth 1967 Valeria Marini 1968 Gillian Anderson - Proverbio La gioia dei cattivi è, dolore ai buoni - Accadde oggi 1004 Enrico II detto 'Il Santo' viene ...

Black Renaissance domina vendite all'asta di primavera Il futuro museo Lucas per le arti narrative ha pagato 15,3 milioni di dollari, un record per l'artista, il quadro di Robert Colescott "George Washington Carver Crossing the Delaware River: Page from ...

George Lucas, il regista della velocità. Compie 77 anni l'autore di "Guerre Stellari". Appassionato di cinema e corse automobilistiche, i suoi primi esperimenti su pellicola hanno avuto per protagonista una Lotus 23 ...

