Gazzetta | i giocatori della Fiorentina vorranno mettersi in mostra con Gattuso

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 14 maggio 2021) SullaMaurizio Nicita scrive die dei suoi contatti con la, con la richiesta di un progetto ambizioso. Domenica c’è proprio-Napoli. Ecco cosa scrive il quotidiano:vuol far dimenticare ai suoi il clamoroso 6-0 dell’andata, perché sarebbe fuorviante e non vuole che la squadra sottovaluti la partita. Anche perché saranno i viola a non aver dimenticato quel risultato pesante e che per orgoglioriscattarsi. E poi c’è chi vorràincon il possibile nuovo allenatore. Insomma tutte potenziali trappole da evitare per il Napoli chevuole attento e reattivo, oltre che capace di applicare un gioco spettacolare e moderno. L'articolo ilNapolista.