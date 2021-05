Gallone: “Un fondo a scuole statali e paritarie per l’anno scolastico sicuro in presenza” (Di venerdì 14 maggio 2021) La senatrice di Bergamo Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia chiede di “prevedere nel decreto legge Sostegni bis un fondo che possa garantire a tutte le scuole italiane, statali e paritarie, l’avvio del nuovo anno in totale sicurezza per i ragazzi e per il personale docente e non docente”. Forza Italia invita il Governo a manenere “alta l’attenzione sulla scuola perché è da lì che passa il futuro dei nostri figli”. “Assicurando risorse adeguate a tutti gli istituti indistintamente è sempre stata una battaglia di Forza Italia il cui obiettivo principale è quello di tutelare la libertà di scelta educativa. Ogni famiglia italiana, indipendentemente dal reddito, ha il diritto di decidere il percorso scolastico per il proprio figlio e per questo continuiamo a ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) La senatrice di Bergamo Alessandra, vicepresidente dei senatori di Forza Italia chiede di “prevedere nel decreto legge Sostegni bis unche possa garantire a tutte leitaliane,, l’avvio del nuovo anno in totale sicurezza per i ragazzi e per il personale docente e non docente”. Forza Italia invita il Governo a manenere “alta l’attenzione sulla scuola perché è da lì che passa il futuro dei nostri figli”. “Assicurando risorse adeguate a tutti gli istituti indistintamente è sempre stata una battaglia di Forza Italia il cui obiettivo principale è quello di tutelare la libertà di scelta educativa. Ogni famiglia italiana, indipendentemente dal reddito, ha il diritto di decidere il percorsoper il proprio figlio e per questo continuiamo a ...

Advertising

GruppoFISenato : 'Se riparte la scuola, riparte l’Italia' Secondo la senatrice @AleGallone, nel #dlSostegniBis è fondamentale preve… - Agenparl : SCUOLA. GALLONE (FI): SERVE FONDO PER STATALI E PARITARIE PER GARANTIRE ANNO SCOLASTICO IN PRESENZA - -

Ultime Notizie dalla rete : Gallone fondo Quell'attimo di felicità Mi piace pensare a questa definizione di Dio perché, in fondo, racconta molto di me'. Infine Nicolò ... di Guglielmo Gallone

Zambia: il voto della discordia ... non solo con questo fondo, ma anche qualsiasi altra donazione da parte di rappresentanti politici. ... A smorzare i toni è intervenuto il Nunzio Apostolico in Zambia, Gianfranco Gallone, che in ...

Cinema, Regione Puglia raddoppia con 5 milioni di euro il fondo Apulia Film Fund Ilikepuglia Mi piace pensare a questa definizione di Dio perché, in, racconta molto di me'. Infine Nicolò ... di Guglielmo... non solo con questo, ma anche qualsiasi altra donazione da parte di rappresentanti politici. ... A smorzare i toni è intervenuto il Nunzio Apostolico in Zambia, Gianfranco, che in ...