Formula 1, salta il GP di Turchia 2021: troppi contagi da Coronavirus. Due gare in Austria (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Gran Premio di Turchia 2021 non potrà andrà in scena, seppur programmato in data 13 giugno, a causa dell’incidenza del Covid-19 in territorio turco. Dopo l’annullamento della finale di Champions League a Istanbul, cancellato anche l’appuntamento con la Formula 1, conseguentemente alle stringenti misure anti-Coronavirus stabilite dal Governo. Per quanto concerne il calendario, considerando escluso l’appuntamento in Turchia, vi saranno due gare in Austria (27 giugno e 4 luglio) e una in Francia (anticipato al 20 giugno). Di seguito il commento di Stefano Domenicali, presidente e Ceo della F1: “Non vedevamo l’ora di correre in Turchia, ma le restrizioni per i viaggiatori in vigore ci hanno impedito di essere lì a giugno. La Formula 1 ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Gran Premio dinon potrà andrà in scena, seppur programmato in data 13 giugno, a causa dell’incidenza del Covid-19 in territorio turco. Dopo l’annullamento della finale di Champions League a Istanbul, cancellato anche l’appuntamento con la1, conseguentemente alle stringenti misure anti-stabilite dal Governo. Per quanto concerne il calendario, considerando escluso l’appuntamento in, vi saranno duein(27 giugno e 4 luglio) e una in Francia (anticipato al 20 giugno). Di seguito il commento di Stefano Domenicali, presidente e Ceo della F1: “Non vedevamo l’ora di correre in, ma le restrizioni per i viaggiatori in vigore ci hanno impedito di essere lì a giugno. La1 ...

