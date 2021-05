Ex corteggitrice di Uomini e Donne massacrata. Il motivo delle minacce

Leggi su bloglive

(Di venerdì 14 maggio 2021) Un’ex corteggiatrice diè stata minacciata di morte in queste ore e ilriguarda la festa di Lukaku denunciata ai carabinieri Giulia D’Urso non ci sta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.