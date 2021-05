Advertising

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #12maggio: l’industria italiana recupera 100 miliardi. Dl… - udcandrano : RT @UdcIta: #DecretoSostegni Bis: @paolabinetti #Udc, dopo vaccino è il lavoro vera urgenza del Paese - leone52641 : RT @Patty66509580: Blocco dei licenziamenti, il Ministro ufficializza lo stop: “ecco chi aiuteremo col Sostegni bis” - Danae0308 : RT @Patty66509580: Blocco dei licenziamenti, il Ministro ufficializza lo stop: “ecco chi aiuteremo col Sostegni bis” - GiornoeNotteNew : Dl sostegni bis: norme per accelerare produzione vaccini made in Italy – intopic. Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Nel d… -

Ultime Notizie dalla rete : sostegni bis

Più risorse ai ristori, bonus vacanze 'potenziato', strumenti per sostenere il mercato del lavoro. Queste a quanto apprende l'Adnkronos, le ultime ipotesi sul tavolo del governo per il Dlda 40 miliardi (dei quali 5 andrebbero agli investimenti extra Pnrr del 2021) atteso in Consiglio dei ministri lunedì, o con più probabilità martedì. RISTORI . Lo schema dei ristori in ...Secondo quanto ha riportato Ansa all'interno del decretoverrà incluso uno stanziamento a favore di Ita pari a 800 milioni di euro. Citando fonti governative le risorse verrebbero sbloccate nell'ambito dei 3 miliardi della dotazione pubblica ...ROMA - A giugno il vaccino ai 16enni, ma anche agli operatori dei supermercati e a quelli dei trasporti. Le Regioni corrono verso le fasce più giovani e la Lombardia in particolare annuncia l’apertura ...Le richieste di modifica riguardano gli organici di sostegno in deroga, la proroga dei contratti Covid, la card per l’aggiornamento ...