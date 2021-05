Covid, Sileri: “Al chiuso la mascherina dovrebbe rimanere anche dopo, per un bel po’ di tempo” (Di venerdì 14 maggio 2021) "Al chiuso la mascherina dovrebbe rimanere anche dopo, per un bel po'". Lo afferma il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri conversando coi giornalisti durante la sua visita di oggi all'hub vaccinale di Rimini, rispondendo a chi chiedeva se tale obbligo potrà venire meno con l'andare avanti della campagna vaccinale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021) "Alla, per un bel po'". Lo afferma il sottosegretario alla salute Pierpaoloconversando coi giornalisti durante la sua visita di oggi all'hub vaccinale di Rimini, rispondendo a chi chiedeva se tale obbligo potrà venire meno con l'andare avanti della campagna vaccinale. L'articolo .

