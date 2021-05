Corto circuito viola, Commisso tuona: poco calcio e tanti stracci che volano (Di venerdì 14 maggio 2021) Conferenza stampa fiume di Commisso: tante critiche ai giornalisti, rari riferimenti alla Fiorentina Leggi su 90min (Di venerdì 14 maggio 2021) Conferenza stampa fiume di: tante critiche ai giornalisti, rari riferimenti alla Fiorentina

Advertising

ninabecks1 : @falce_e Sinistra in corto circuito da tempo..poveri - falce_e : Italia Viva come i grillini della prima ora. Corto circuito totale. - MNPaolo : @Signorasinasce Il 2 assalta la 1 e’ corto circuito esplode tutto - EspositoFlash : @IlMandelli @ilmassa80 @ilfattoblog Testimoni lo squilibrio della ripartizione delle risorse. Fermo restando le ecc… - memarras : Quando Fedez fa le stories su Instagram parlando di @VikUtopia, usa la sua influenza per illuminare la Palestina ag… -