Biglietti finale Coppa Italia: in vendita a 20€. Tutte le info utili (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Mapei Stadium riapre ai tifosi per la finale di Coppa Italia: ecco Tutte le info per acquistare i tagliandi per Atalanta-Juve La finale di Coppa Italia vede il ritorno dei tifosi sugli spalti: alla Juventus è stata asssegnata la Curva Sud del Mapei Stadium e la società ha posto alcune condizioni per l’acquisto dei Biglietti. Lunedì inizierà la vendita sul sito partner Vivaticket: la Juve darà precedenza ai tesserati negli Official Fan Club. Per il settore est, invece, priorità per i Junior Member, per i ragazzi del settore giovanile e la rete Save The Children. Tutte LE info SUI Biglietti, COSTI E COME ACQUISTARLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Mapei Stadium riapre ai tifosi per ladi: eccoleper acquistare i tagliandi per Atalanta-Juve Ladivede il ritorno dei tifosi sugli spalti: alla Juventus è stata asssegnata la Curva Sud del Mapei Stadium e la società ha posto alcune condizioni per l’acquisto dei. Lunedì inizierà lasul sito partner Vivaticket: la Juve darà precedenza ai tesserati negli Official Fan Club. Per il settore est, invece, priorità per i Junior Member, per i ragazzi del settore giovanile e la rete Save The Children.LESUI, COSTI E COME ACQUISTARLI SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio ...

