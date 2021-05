Basket: importante rinforzo per la Gevi Napoli, arriva l’ala-pivot Burns (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBasket: Napoli – La Gevi Napoli (serie A2 di Basket) ha ufficializzato l’ingaggio di Christian Burns, giocatore americano ma con passaporto italiano. Ala-pivot di 36 anni e 203 cm . Burns ha giocato l’ultimo campionato con la Leonessa Germani Brescia in serie A1, realizzando 12.4 punti di media per gara con 6.9 rimbalzi per partita, con un high-score di 21 punti nella gara vinta da Brescia contro Trieste. Burns ha vestito per due anni la maglia dell’Olimpia Milano disputando, anche l’Eurolega e, precedentemente, quella della Pallacanestro Cantù con una straordinaria stagione da 14.3 punti di media e 10.2 rimbalzi per partita. Inoltre ha disputato 27 partite con la nazionale Italiana, prendendo parte sia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La(serie A2 di) ha ufficializzato l’ingaggio di Christian, giocatore americano ma con passaporto italiano. Ala-di 36 anni e 203 cm .ha giocato l’ultimo campionato con la Leonessa Germani Brescia in serie A1, realizzando 12.4 punti di media per gara con 6.9 rimbalzi per partita, con un high-score di 21 punti nella gara vinta da Brescia contro Trieste.ha vestito per due anni la maglia dell’Olimpia Milano disputando, anche l’Eurolega e, precedentemente, quella della Pallacanestro Cantù con una straordinaria stagione da 14.3 punti di media e 10.2 rimbalzi per partita. Inoltre ha disputato 27 partite con la nazionale Italiana, prendendo parte sia ...

