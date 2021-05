Auto contromano in superstrada finisce contro furgone: quattro feriti. Il video shock (Di venerdì 14 maggio 2021) Una Toyota grigia ha imboccato contromano la superstrada 77 nei pressi dell'uscita di Morrovalle (Macerata) e dopo avere percorso vari metri si è schiantata contro un furgone che stava arrivando sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) Una Toyota grigia ha imboccatola77 nei pressi dell'uscita di Morrovalle (Macerata) e dopo avere percorso vari metri si è schiantataunche stava arrivando sulla ...

Advertising

ValerioVerrecc1 : Vecchi demmerda rincojoniti che guidano. Perchè è così e bisogna dirlo: sono vecchi rincojoniti con un'arma sotto i… - 100Cleofe : RT @tweetnewsit: Follia sulla superstrada 77 tratto della Civitanova-Foligno, un auto si è imboccata contromano finendo la sua corsa contro… - DursiChristian : @bonnie379 @fdragoni Gli è andata bene. A loro no: - statodelsud : Auto contromano in superstrada finisce contro furgone - Pino__Merola : Auto contromano in superstrada finisce contro furgone -