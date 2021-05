Atalanta, Gasperini: «I traguardi li abbiamo messi strada facendo. Bilanci a fine stagione» (Di venerdì 14 maggio 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Le sue parole. «I traguardi li abbiamo messi strada facendo, man mano che andavamo avanti. abbiamo cambiato faccia, non siamo più la squadra che si deve salvare, anche se in questo il presidente è sempre molto scaramantico. abbiamo giocato tantissimo, da giugno abbiamo fatto più di 50 partite più le coppe, abbiamo giocato quasi ogni tre giorni. Adesso ci sono le ultime partite, quelle che contano, poi i Bilanci si faranno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: le sue dichiarazioni Gian Pieroha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Le sue parole. «Ili, man mano che andavamo avanti.cambiato faccia, non siamo più la squadra che si deve salvare, anche se in questo il presidente è sempre molto scaramantico.giocato tantissimo, da giugnofatto più di 50 partite più le coppe,giocato quasi ogni tre giorni. Adesso ci sono le ultime partite, quelle che contano, poi isi faranno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ZZiliani : E ora attenzione. Oggi #Gasperini rischia 20 giorni di squalifica (l’#Atalanta è 2^ e in finale di #CoppaItalia con… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Atalanta, Gasperini: 'Testa alla Coppa Italia? No, pensiamo soltanto alla sfida col Genoa' - sportli26181512 : Genoa-Atalanta, Gasperini: 'Avrei firmato per essere qui a questo punto della stagione': L'allenatore nerazzurro al… - SkySport : #GenoaAtalanta, Gasperini: 'Avrei firmato per essere qui a questo punto della stagione' - Mediagol : #Atalanta, Gasperini: 'A Genova vittoria per la Champions. L'obiettivo è vicino' -