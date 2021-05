Assegno universale figli slitta a gennaio, ma a luglio un bonus in arrivo (Di venerdì 14 maggio 2021) Da luglio a gennaio, così slitta l'Assegno unico per i figli. La misura di nuova generazione, unica nel suo genere che nasce come unico strumento di sostegno a famiglie con i figli, era prevista a partire da luglio. Ma per evidenti questioni tempistiche e probabilmrnte per rendere più snello il passaggio da una pluralità di misure come oggi previste (bonus bebè, assegni familiari, detrazioni), ad un unico strumento, si partirà a gennaio. Lo ha confermato la Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti che però ha aperto ad una novità ponte e temporanea proprio da luglio. Una sorta di misura tampone per i 6 mesi di ritardo nell'entrata in vigore del provvedimento. Ma a cifre inferiori ai 250 euro a ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 14 maggio 2021) Da, cosìl'unico per i. La misura di nuova generazione, unica nel suo genere che nasce come unico strumento di sostegno a famiglie con i, era prevista a partire da. Ma per evidenti questioni tempistiche e probabilmrnte per rendere più snello il passaggio da una pluralità di misure come oggi previste (bebè, assegni familiari, detrazioni), ad un unico strumento, si partirà a. Lo ha confermato la Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti che però ha aperto ad una novità ponte e temporanea proprio da. Una sorta di misura tampone per i 6 mesi di ritardo nell'entrata in vigore del provvedimento. Ma a cifre inferiori ai 250 euro a ...

