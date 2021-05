Andrea Barone presenta “Feel the Wind” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Feel the Wind” è l’ultima traccia del disco Reborn, in uscita il prossimo 28 maggio, di cui rappresenta l’atto di definitiva e completa rinascita. Il brano è cantato da Emanuele Durante, e si presenta come un vero e proprio inno alla vita, in cui testo e musica si legano tra loro in un pop intenso ed emozionale, in cui testo e musica si legano tra loro in un pop intenso ed emozionale, offrendo una serie di inviti alla leggerezza e di rimedi, semplici quanto profondi, per affrontare piccole e grandi difficoltà quotidiane, in una sorta di manuale musicale per la gioia di vivere che l’autore rivolge a sé stesso e all’ascoltatore. “Sorridi, accarezza un cane, chiama un amico, prenditi una pausa…” Il brano è stato concepito da Andrea Barone al pianoforte, in un momento per lui ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 maggio 2021) “the” è l’ultima traccia del disco Reborn, in uscita il prossimo 28 maggio, di cui rapl’atto di definitiva e completa rinascita. Il brano è cantato da Emanuele Durante, e sicome un vero e proprio inno alla vita, in cui testo e musica si legano tra loro in un pop intenso ed emozionale, in cui testo e musica si legano tra loro in un pop intenso ed emozionale, offrendo una serie di inviti alla leggerezza e di rimedi, semplici quanto profondi, per affrontare piccole e grandi difficoltà quotidiane, in una sorta di manuale musicale per la gioia di vivere che l’autore rivolge a sé stesso e all’ascoltatore. “Sorridi, accarezza un cane, chiama un amico, prenditi una pausa…” Il brano è stato concepito daal pianoforte, in un momento per lui ...

Advertising

StanzaBalocchi : “Feel the wind” è l’atto finale di “Reborn”, il primo disco solista di ANDREA BARONE - themusicway_mag : Andrea Barone: “Feel the wind” è l’atto finale di ‘Reborn’, il primo disco solista del pianista e compositore saler… - Sevenpress : Andrea Barone -“Feel the wind” è l’atto finale di Reborn, il primo disco solista del pianista e compositore… - PsyVideogiochi : alle 18 ci trovate su #twitch a parlare di #videogiochi e #apprendimento con i nostri fondatori, il dr. Gabriele Ba… - eddofverdant : Italian legends of 2006 that ruled the world are becoming managers. Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo. Gennaro Gattuso,… -