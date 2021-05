A Lampedusa si accelera per liberare hotspot Naufragio davanti a Tunisia | almeno 17 dispersi

Advertising

f_laurelli : Uno Stivale completamente balcanizzato: ogni territorio penserà solo a sé stesso. La capitale vuole la #Sicilia mor… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa accelera

TG La7

Si velocizzano i tempi per alleggerire l'hotspot sovraccarico, con trasferimenti sulla nave quarantena e a porto Empedocle. Davanti alle coste tunisine almeno 17 i dispersi in un naufragio nella notte,...... ma l'Asp di Palermo potenzia ulteriormente "l'offerta" organizzando una serie d'iniziative che vedranno pienamente impegnati gli operatori dell'Azienda sanitaria nelle Isole di Ustica e, ...Medici e infermieri dell'azienda sanitaria provinciale saranno impegnati a Ustica e Lampedusa. Al via la campagna nei comuni montani. Mille dosi a Monreale nella chiesa di San Gaetano ...PALERMO – Oltre duemila persone sbarcate in 24 ore e due navi quarantena per cercare di alleggerire la pressione degli sbarchi. Questa la situazione al momento sull’isola di Lampedusa, alle prese con ...