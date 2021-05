Vigilante li faceva entrare in pronto soccorso con vecchi traumi Così truffavano le assicurazioni

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 13 maggio 2021) Nelle prime ore di questa mattina, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Taranto, in collaborazione con personale del Compartimento Polizia Stradale per la Puglia di Bari, le Sezioni di Brindisi e Lecce, ha dato esecuzione a 7 ordinanze di custodia cautelare, di cui una misura cautelare in carcere, 5 misure agli arresti domiciliari e domiciliari un obbligo di presentazione agli uffici della P.G., a carico di altrettanti soggetti residenti nelle province di Taranto. Gli arrestati sono indagati per associazione a delinquere finalizzata alla simulazione di falsi incidenti stradali, creando una vera e propria rete criminosa finalizzata a conseguire l’indennizzo delle compagnie diattraverso la falsificazione, alterazione e pre-costituzione di documentazione. L’attività investigativa posta in essere dal ...