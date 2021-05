Una silente “strage di Stato”: ben 1075 morti in eccesso in nove anni a Taranto, di cui 803 statisticamente significativi (Di giovedì 13 maggio 2021) Emergono ulteriori dati preoccupanti dai tre quartieri più vicini all’area industriale di Taranto. Nell’ultimo comunicato di due giorni fa (https://www.peacelink.it/ecologia/a/48461.html) avevamo evidenziato per i tre quartieri di Taranto più vicini all’area industriale un eccesso di mortalità nel 2019 (ben 181 morti in più dell’atteso, calcolato su base regionale). Ora possiamo fornire ulteriori preoccupanti dati di mortalità per quei quartieri (Tamburi, Paolo VI, Borgo).Oggi siamo in grado di comunicare gli eccessi di mortalità calcolati dal 2011 al 2019. I dati di riferimento sono sempre quelli dell’anagrafe comunale. Quali sono i nuovi dati che possiamo offrire oggi alla stampa? Eccoli:dal 2011 al 2019 in totale si registrano nei tre quartieri considerati ben 1075 morti ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 13 maggio 2021) Emergono ulteriori dati preoccupanti dai tre quartieri più vicini all’area industriale di. Nell’ultimo comunicato di due giorni fa (https://www.peacelink.it/ecologia/a/48461.html) avevamo evidenziato per i tre quartieri dipiù vicini all’area industriale undi mortalità nel 2019 (ben 181in più dell’atteso, calcolato su base regionale). Ora possiamo fornire ulteriori preoccupanti dati di mortalità per quei quartieri (Tamburi, Paolo VI, Borgo).Oggi siamo in grado di comunicare gli eccessi di mortalità calcolati dal 2011 al 2019. I dati di riferimento sono sempre quelli dell’anagrafe comunale. Quali sono i nuovi dati che possiamo offrire oggi alla stampa? Eccoli:dal 2011 al 2019 in totale si registrano nei tre quartieri considerati ben...

elenaricci1491 : Lo rende noto Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink - TarantiniTime : Lo rende noto Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink - __ouutoftime : Posso dire? Le parti ambientate nella Montagna Silente sono una bomba il resto un po meh. Non per nulla il primo l… - babyIonash : ho appena raccontato in francese che ho sognato che silente mi curasse una ferita alla gamba - sportstatistica : @PotereaiSith @__santino992 @nonleggerlo @_enz29 @SkySport 1-0 col Cagliari gomitata su cavoletti punizione dal… -