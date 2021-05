Superlega: As, conflitto 'sbarca' alla Corte di giustizia Ue (Di giovedì 13 maggio 2021) La vicenda Superlega sbarca alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo 'As', il tribunale commerciale numero 17 di Madrid ha sollevato una ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) La vicendadidell'Unione Europea. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo 'As', il tribunale commerciale numero 17 di Madrid ha sollevato una ...

Vaccino a dosi da cavallo, incubo Chernobyl e l'Inter: quindi, oggi... Intanto alla finestra resta Erdogan, che ormai è come il prezzemolo: dove c'è un conflitto, lui ci ... forse - non succederà, ma se succede? immaginatevi il promoter n°1 della SuperLega, Andrea Agnelli ...

Super League… e fischietti Il progetto Super League è naufragato ancor prima di salpare. Si è parlato tantissimo di questo tentativo di "secessione" che non ha precedenti nella storia del calcio europeo ma in pochi si ...

