Striscia di Gaza | Israele pronto all’invasione via terra | “Ci prepariamo alla battaglia” E richiama altri 9mila riservisti | 16mila in totale

(Di giovedì 13 maggio 2021) Mentre continuano gli scontri, i lanci di razzi e i raid trae i Territori palestinesi, incombe la possibilità di un’invasione viadida parte dei militari dello Stato ebraico, a sette anni da Protective Edge che provocò la morte di oltre 2.200 persone in meno di due mesi.sta inviando rinforzi al confine, come riferito dal tenente colonnello Jonathan Conricus, portavoce dell’Idf: “Ci sono truppe che vengono spostate verso il confine. È una mossa preparatoria”, ha detto citato dBbc, aggiungendo che ai comandanti e ai militari che si trovano al confine conè stato ordinato dal governo di prepararsi per “ogni eventualità di un’escalation”. I militari che attualmente si trovano al confine con, ha detto ancora il portavoce ...

Continuano i combattimenti tra Israele e la Striscia di Gaza. Sono stati 130 i razzi lanciati dalla notte scorsa da Gaza. I combattimenti tra Israele e la Striscia di Gaza si sono intensificati martedì sera. Sono i più gravi dalla guerra. La Striscia di Gaza è stata occupata da Israele nel '67 (54 anni fa). Un bambino di 6 anni è stato martirizzato a causa del bombardamento israeliano sulle case dei civili a nord della Striscia di Gaza.

L'esercito in questi giorni ha rinforzato il suo schieramento attorno allama ancora nessuna decisione di procedere con un possibile ingresso aè stata presa. Violenti scontri si sono ...Il mondo del calcio e quello dello spettacolo non sono insensibili a quanto sta accadendo in questi giorni in Israele e nelladiDopo le immagini degli scontri sulla spianata delle Moschee tra polizia e manifestanti, avvenuti l'11 maggio, il terzino ispano - marocchino Hakimi , uno dei protagonisti dello ...I gruppi terroristici della striscia di Gaza sono nuovamente a guerreggiare con la democrazia più terroristica che esista, Israele. Ma l’argomento che vado ad affrontare mancherà di un commentatore, q ...Il presidio, organizzato da Antudo, ha visto la partecipazione di diverse associazioni cittadine, realtà sociali e studentesche e singoli cittadini. Il portavoce del movimento: "Il popolo palestinese ...