Sindrome dell’Avana | chi fa venire i misteriosi mal di testa alla Cia?

(Di giovedì 13 maggio 2021) Secondo le informazioni ottenute dal New York Times, ci sono almeno 130 funzionari governativi statunitensi colpiti da malattie celebrali improvvise e “misteriose” che stanno facendo preoccupare l’amministrazione Biden. Anche perché quei funzionari appartengono ad agenzie come il dipartimento di Stato, la, il Pentagono: il centro di sistema difesa, diplomazia, sicurezza degli Stati Uniti. Questo genere di vicende non sono nuove, tra il 2017 e il 2018 c’erano stati casi simili, mentre il primo fu a Cuba nel 2016: era conosciuta come “”. Poi in Cina. Emicranie violente, acufeni fortissimi, vertigini, nausea, fotofobia: attacchi immediati senza cause apparenti. Ora l’attenzione della Casa Bianca si è alzata perché sono cresciuti i casi, che riguardano anche funzionari in servizio in Europa e in vari Paesi asiatici. ...