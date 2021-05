Siamo da oggi attivi anche su Telegram! (Di giovedì 13 maggio 2021) Cari lettori, vi informiamo che da oggi, 13 Maggio, la nostra testata giornalistica Sbircia la Notizia Magazine è attiva anche su Telegram al seguente link: https://t.me/SbirciaLaNotiziaMagazine. Questo nuovo servizio si aggiunge agli altri canali social, in modo da permettere a tutti coloro che non hanno un account Facebook o Twitter di ricevere le nostre notizie direttamente sul proprio smartphone! L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 maggio 2021) Cari lettori, vi informiamo che da, 13 Maggio, la nostra testata giornalistica Sbircia la Notizia Magazine è attivasu Telegram al seguente link: https://t.me/SbirciaLaNotiziaMagazine. Questo nuovo servizio si aggiunge agli altri canali social, in modo da permettere a tutti coloro che non hanno un account Facebook o Twitter di ricevere le nostre notizie direttamente sul proprio smartphone! L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

meb : Con la comunità ebraica di Roma e di tutto il mondo: siamo in tanti oggi a chiedere #pace per Gerusalemme, città ch… - LegaSalvini : Avete seguito il Capitano a #fuoridalcoro? Oggi è stato, per l’ennesima volta, bersaglio di insulti e minacce e ve… - peppeprovenzano : Oggi è la Giornata Internazionale dell’infermiere. In Italia ci siamo accorti forse troppo tardi del ruolo fondamen… - Ulissesempre1 : @AndrewMari1988 Ormai siamo nel disarmo totale. Tutta la squadra guarda all'orizzonte distratta e inconcludente ogg… - unpaiodalidoro : raga siamo sicurx che skz e ateez li mandano in onda oggi?????? -