Serie B | il Cittadella vola in semifinale playoff | 1 - 0 al Brescia

Advertising

sportli26181512 : Monza, esordio nei playoff: nessuna sconfitta in B contro il Cittadella: Monza, esordio nei playoff: nessuna sconfi… - infoitsport : Playoff Serie B, il Cittadella avverte il Monza | Brocchi dovrà fare attenzione - tuttofrosinone : Serie B, Playoff: Il Cittadella in semifinale - tuttofrosinone : Serie B, Playoff: Il Cittadella in semifinale - SorgentePas002 : SERIE B 10 maggio 2021 FINE campionato CON GIORNATA #38 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cittadella

Goal.com

Dopo aver portato il suo contributo in occasione della promozione inA (2019/2020), il ... Nove reti segnate con la Virtus Entella dal 2019 (in arrivo dal), in particolare le cinque ...... degli Assistenti, dei IV Ufficiali dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per Semifinali di andata dei Playoff del Campionato diB 2020/21." MONZA Lunedì 17/05 h. 18.Sabato di allenamento a Monzello, nell'antivigilia della sfida al Cittadella. Alle 11 tutti in campo per il lavoro atletico e i rondos. Poi.Ci siamo! L’attesa è finita. Domenica alle ore 18 la prima palla a due dei playoff del campionato di serie B Old Wild West per il CJ Basket Taranto. Che continua e non vuole ...