Salernitana, fissato il prezzo per la cessione: ecco le cifre (Di giovedì 13 maggio 2021) Lotito, dopo la promozione della Salernitana in Serie A, dovrà cedere il club nell’arco di 30 giorni: fissato il prezzo dei granata La Salernitana torna in Serie A dopo 23 anni: grandi caroselli a Salerno per il club capitanato da Lotito e Mezzaroma. Il club però dovrà passare di mano dato che i regolamenti non prevedono la presenza di due squadre con lo stesso proprietario nella stessa lega. Lotito dunque è costretto a vendere nell’arco di 30 giorni: come riportato da Il Mattino, servirebbero 80 milioni per acquisire il club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Lotito, dopo la promozione dellain Serie A, dovrà cedere il club nell’arco di 30 giorni:ildei granata Latorna in Serie A dopo 23 anni: grandi caroselli a Salerno per il club capitanato da Lotito e Mezzaroma. Il club però dovrà passare di mano dato che i regolamenti non prevedono la presenza di due squadre con lo stesso proprietario nella stessa lega. Lotito dunque è costretto a vendere nell’arco di 30 giorni: come riportato da Il Mattino, servirebbero 80 milioni per acquisire il club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tvoggi : SALERNITANA IN A TRA GIOIA ED ECCESSI Una gioia attesa più di venti anni, la promozione come un appuntamento col de… - sportli26181512 : Monza, Galliani ringrazia la squadra per il terzo posto. Anche a nome di Berlusconi: Il Monza manca l'approdo diret… -