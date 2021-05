Questione palestinese: si riaccendono le tensioni, cosa sta succedendo ? (Di giovedì 13 maggio 2021) Si riaccende la Questione palestinese: la tensione si sposta da Gerusalemme a Gaza ma il fronte interno è il vero scenario di guerra Scoppia la bomba ad orologeria tra Israele e Palestina, dal 10 maggio la situazione è precipitata in un’escalation di violenze terribili. Razzi e raid da Israele hanno causato, secondo l’ultimo bilancio 53 morti e 350 feriti palestinesi. Una tensione così forte non si vedeva dal 2014. Precipita così la Questione palestinese, ma dietro all’attuale conflitto c’è qualcosa di più. Iniziamo a vedere le cause che hanno portato ai bombardamenti degli ultimi giorni. Un Ramadan infuocato Essendo territorio misto le aree di Israele e della Palestina vedono la convivenza di due etnie molto distanti: gli arabi da una parte e gli ebrei dall’altra, si tratta però di una ... Leggi su zon (Di giovedì 13 maggio 2021) Si riaccende la: la tensione si sposta da Gerusalemme a Gaza ma il fronte interno è il vero scenario di guerra Scoppia la bomba ad orologeria tra Israele e Palestina, dal 10 maggio la situazione è precipitata in un’escalation di violenze terribili. Razzi e raid da Israele hanno causato, secondo l’ultimo bilancio 53 morti e 350 feriti palestinesi. Una tensione così forte non si vedeva dal 2014. Precipita così la, ma dietro all’attuale conflitto c’è qualdi più. Iniziamo a vedere le cause che hanno portato ai bombardamenti degli ultimi giorni. Un Ramadan infuocato Essendo territorio misto le aree di Israele e della Palestina vedono la convivenza di due etnie molto distanti: gli arabi da una parte e gli ebrei dall’altra, si tratta però di una ...

