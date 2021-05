Pomeriggio 5 | Brosio e De Vitis | la verità sulla fine della storia

(Di giovedì 13 maggio 2021) ACinqne, Barbara D’Urso ha voluto affrontare, entrando nei particolari, lad’amore tra Paoloe Maria Laura De. Dopo l’annuncio sui social condiviso anche dal giornalista tra i due sembra essere davvero tutto finito. Ma in studio gli opinioni di Barbarella non si risparmiano in critiche e insinuazioni… Per Barbara D’Urso è una notizia choc: “Topolino e topolina si sono lasciati”. Paolo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Brosio

... si sono scagliati contro l'ormai ex coppia: le critiche hanno preso di mira soprattutto la 22enne, rea di aver strumentalizzato. NON PERDERTI ANCHE > Mercedesz sgancia la bomba a...... ha allora chiesto Barbara D'Urso a Maria Laura De Vitis in diretta a5. 'Io me lo auguro', ha replicato lei, motivando poi la sua risposta 'Secondo me lui può dare tanto'. Paoloe ...A Pomeriggio Cinqne, Barbara D’Urso ha voluto affrontare, entrando nei particolari, la fine della storia d’amore tra Paolo Brosio e Maria ...La puntata del 12 maggio de Il Punto Z, il programma condotto da Tommaso Zorzi trasmesso su Mediaset Play Infinity tutti i mercoledì a partire dalle 20.45, è disponibile in stre ...