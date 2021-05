Petrolio, prezzi in caduta dopo riapertura del gasdotto Colonial Pipeline (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – I prezzi del Petrolio sono crollati di oltre il 3% nella giornata odierna a causa della riapertura del gasdotto Colonial Pipeline, un’infrastruttura chiave per la distribuzione del carburante in buona parte degli Stati Uniti. La società americana era stata costretta ad interrompere le operazioni a seguito di un attacco informatico. Ciò aveva provocato una crescita dei prezzi del Petrolio e una pressione sulle forniture di benzina nel Paese. Alle 18.30, i prezzi del greggio Brent hanno raggiunto i 66,97 dollari al barile, in ribasso di 2,31 dollari o del 3,35%. I prezzi del greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) sono invece in calo di 2,50 dollari, o del 3,80%, a 63,56 dollari al ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Idelsono crollati di oltre il 3% nella giornata odierna a causa delladel, un’infrastruttura chiave per la distribuzione del carburante in buona parte degli Stati Uniti. La società americana era stata costretta ad interrompere le operazioni a seguito di un attacco informatico. Ciò aveva provocato una crescita deidele una pressione sulle forniture di benzina nel Paese. Alle 18.30, idel greggio Brent hanno raggiunto i 66,97 dollari al barile, in ribasso di 2,31 dollari o del 3,35%. Idel greggio statunitense West Texas Intermediate (WTI) sono invece in calo di 2,50 dollari, o del 3,80%, a 63,56 dollari al ...

