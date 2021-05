Perché Google è stata multata per 100 milioni per abuso di posizione dominante

Leggi su wired

(Di giovedì 13 maggio 2021) Photo by Chesnot/Getty Images)Undi, che ha limitato le possibilità degli utenti e che potrebbe avere ricadute in grado di ostacolare la crescita del mercato della mobilità elettrica, in via di sviluppo. Sono le ripercussioni negative che l’Antitrust ha contestato nei confronti diper una condotta illecita ai danni di Enel X, irrogando una sanzione di 102di euro, che comprende anche la casa madre Alphabet e la società italiana del gruppo americano. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che, negli ultimi due anni,non ha consentito l’interoperabilità dell’app JuicePass con Android Auto, una funzionalità della piattaforma targata Mountain View che permette di utilizzare le app quando l’utente guida, in sicurezza e ...