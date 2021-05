Palermo | sfatato un primo tabù | mai due gol di scarto ai playoff prima del Teramo

(Di giovedì 13 maggio 2021) "Mai due gol dinegli 'spareggi',il".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Nelturno, ilè riuscito a sfatare un: mai i rosanero, infatti, erano riusciti a vincere una partita dio playout con due gol di, con Accardi e compagni che - invece - contro ilhanno vinto 2-0.Che gli spareggi non hanno mai portato particolarmente fortuna alè ormai noto. Neidel 1999, ad esempio, la squadra di Morgia non segnò nemmeno una rete nella doppia sfida contro il Savoia, con i rosanero che vennero eliminati con due sconfitte. In Serie B, contro Venezia e Frosinone nella stagione della promozione ...

