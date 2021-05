Organico ATA 2021/22, quando i posti di assistente tecnico vengono accantonati per gli ITP (Di giovedì 13 maggio 2021) Organico di diritto ATA 2021/22 L’Organico di diritto del personale ATA per l’a.s. 2021/22, come leggiamo nello Schema di decreto interministeriale, è costituito complessivamente da 204.574 posti, così suddivisi per profilo: assistente amministrativo: 46.902 posti assistente tecnico: 17.191 posti Collaboratore scolastico: 131.143 DSGA: 8.016 posti Cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie: 1.322 posti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 maggio 2021)di diritto ATA/22 L’di diritto del personale ATA per l’a.s./22, come leggiamo nello Schema di decreto interministeriale, è costituito complessivamente da 204.574, così suddivisi per profilo:amministrativo: 46.902: 17.191Collaboratore scolastico: 131.143 DSGA: 8.016Cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie: 1.322L'articolo .

Advertising

infoitinterno : Organico ATA 2021/22, posti aggiuntivi per trasformare a tempo pieno i contratti di assistenti amministrativi e tec… - ProDocente : Organico ATA 2021/22, posti aggiuntivi per trasformare a tempo pieno i contratti di assistenti amministrativi e tec… - zazoomblog : Organico ATA 2021-22 posti aggiuntivi per trasformare a tempo pieno i contratti di assistenti amministrativi e tecn… - orizzontescuola : Organico ATA 2021/22, posti aggiuntivi per trasformare a tempo pieno i contratti di assistenti amministrativi e tec… -