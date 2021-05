Non isolati i problemi Roblox del 13 maggio in fase di login (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono segnalati in questi minuti alcuni problemi Roblox particolarmente fastidiosi per il pubblico, considerando il fatto che in tanti stanno evidenziando anomalie che vengono a galla in fase di login. Dunque, dopo il disservizio temporaneo registrato con Aruba nelle scorse ore, come vi abbiamo riportato nella giornata di mercoledì, occorre fare i conti con un’altra anomalia. Proviamo a capire cosa stia avvenendo con il videogioco multiplayer online, più diffuso di quanto si possa immaginare in Italia. I problemi Roblox si verificano durante il login Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non abbiamo riscontri ufficiali a proposito dei problemi Roblox. Dunque, da parte del team non sono ancora pervenute prese di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Sono segnalati in questi minuti alcuniparticolarmente fastidiosi per il pubblico, considerando il fatto che in tanti stanno evidenziando anomalie che vengono a galla indi. Dunque, dopo il disservizio temporaneo registrato con Aruba nelle scorse ore, come vi abbiamo riportato nella giornata di mercoledì, occorre fare i conti con un’altra anomalia. Proviamo a capire cosa stia avvenendo con il videogioco multiplayer online, più diffuso di quanto si possa immaginare in Italia. Isi verificano durante ilAl momento della pubblicazione del nostro articolo, non abbiamo riscontri ufficiali a proposito dei. Dunque, da parte del team non sono ancora pervenute prese di ...

