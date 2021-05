Milan, la vittoria contro il Cagliari potrebbe non bastare: per la matematica servono 4 punti (Di giovedì 13 maggio 2021) Parte la volata Champions League. Gli ultimi centottanta minuti di gioco decideranno chi dovrà giocare la massima competizione europea insieme all’Inter: Atalanta, Milan, Napoli, Juventus e Lazio si giocano i rimanenti due posti. Chi è messo meglio sembrerebbe proprio i ragazzi di Gasperini e quelli di Stefano Pioli, ma andando a vedere l’aritmetica solamente a Zapata e compagni bastano tre punti, quindi una vittoria. Infatti ai rossoneri, al momento, per la matematica, di punti ne servono quattro. Infatti c’è una ipotesi, remota, ma comunque da tenere in considerazione, nella quale ci sia un finale a 78 punti tra Milan, Atalanta e Juventus e con il Napoli a 79 punti. E a quel punto il Milan sarebbe fuori pur vincendo ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Parte la volata Champions League. Gli ultimi centottanta minuti di gioco decideranno chi dovrà giocare la massima competizione europea insieme all’Inter: Atalanta,, Napoli, Juventus e Lazio si giocano i rimanenti due posti. Chi è messo meglio sembrerebbe proprio i ragazzi di Gasperini e quelli di Stefano Pioli, ma andando a vedere l’aritmetica solamente a Zapata e compagni bastano tre, quindi una. Infatti ai rossoneri, al momento, per la, dinequattro. Infatti c’è una ipotesi, remota, ma comunque da tenere in considerazione, nella quale ci sia un finale a 78tra, Atalanta e Juventus e con il Napoli a 79. E a quel punto ilsarebbe fuori pur vincendo ...

