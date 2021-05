Michele Morrone nella bufera | “Belen Rodriguez? Preferisco donne più altolocate”

Leggi su donnaglamour

(Di giovedì 13 maggio 2021) Mentre veniva interrogato dai fan sulla sua vita privataha scagliato una frecciatina infuocata contro. I fan disu TikTok gli hanno domandato se gli sarebbe piaciuto fidanzarsi con. La risposta dell’attore, decisamente poco gentile nei confronti della showgirl argentina, ha finito per scatenare un vero e proprio putiferio: “Il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due t***e e un c**o. Però chi lo sa….”, ha affermato. Sui social i fan sono insorti e hanno preteso le sue scuse immediate nei confronti della showgirl argentina e dellein generale.: il commento su ...