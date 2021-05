Mario Draghi raddoppia sul Recovery (Di giovedì 13 maggio 2021) Se il tentativo riuscirà - e c’è più di un problema che impone l’uso del condizionale - saranno i prossimi giorni a dirlo. Ma Mario Draghi, intanto, ha deciso di rilanciare: due decreti per il Recovery sul tavolo del Consiglio dei ministri del 20 maggio. Quello sulle semplificazioni, che il premier aveva già messo in conto per quella data, e l’anticipo del provvedimento sulla governance. Questa è la tabella di marcia, non solo inquadrata nel rispetto della scadenza di fine maggio concordata con Bruxelles, ma addirittura anticipata, seppure di qualche giorno. E questa, invece, è la previsione meno ottimistica che arriva da una fonte di un ministero di peso: “Due decreti in Cdm se si riuscirà”. L’asimmetria tra la spinta che arriva da palazzo Chigi e l’affanno, condito di veti incrociati, di alcuni ministeri è la spia di un assetto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 maggio 2021) Se il tentativo riuscirà - e c’è più di un problema che impone l’uso del condizionale - saranno i prossimi giorni a dirlo. Ma, intanto, ha deciso di rilanciare: due decreti per ilsul tavolo del Consiglio dei ministri del 20 maggio. Quello sulle semplificazioni, che il premier aveva già messo in conto per quella data, e l’anticipo del provvedimento sulla governance. Questa è la tabella di marcia, non solo inquadrata nel rispetto della scadenza di fine maggio concordata con Bruxelles, ma addirittura anticipata, seppure di qualche giorno. E questa, invece, è la previsione meno ottimistica che arriva da una fonte di un ministero di peso: “Due decreti in Cdm se si riuscirà”. L’asimmetria tra la spinta che arriva da palazzo Chigi e l’affanno, condito di veti incrociati, di alcuni ministeri è la spia di un assetto ...

