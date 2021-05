Mara Venier, dopo Domenica In quali progetti ci sono per lei? (Di giovedì 13 maggio 2021) Grande Successo per Mara Venier: dopo la chiusura di Domenica In, che sarà a giugno, ci saranno nuovi impegni per la presentatrice. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@Mara Venier) Mara Venier incassa un successo dopo un altro. La stagione televisiva di Domenica In sta giungendo al termine. La puntata finale è prevista per giugno. Ma gli impegni per la presentatrice di Rai 1 non finiscono qui. Anzi. Gli ascolti del programma che conduce la Venier sono sempre molto alti. E Zia Mara, dopo Domenica In, si ... Leggi su formatonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Grande Successo perla chiusura diIn, che sarà a giugno, ci saranno nuovi impegni per la presentatrice. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@incassa un successoun altro. La stagione televisiva diIn sta giungendo al termine. La puntata finale è prevista per giugno. Ma gli impegni per la presentatrice di Rai 1 non finiscono qui. Anzi. Gli ascolti del programma che conduce lasempre molto alti. E ZiaIn, si ...

Advertising

chetempochefa : 'Sii gentile con uno straniero in difficoltà, un giorno quello straniero potresti essere tu.' Mara Venier e… - chetempochefa : Oggi dalle 16.30 non perdetevi @fabfazio in collegamento a Domenica In con Mara Venier, che sarà nostra ospite ques… - Michewolf : @ele_cel @lusurpateur_ Mara lineetta venier - 19ElenaMaria78 : @SusyMely1 Di era capito come sempre già domenica scorsa da Mara Venier, perché si è rifiutata di parlarne come sempre - sidevitacere : @TrashGioGio Non sapevo che Maurizio Costanzo, Elena Santarelli, Mara Venier, Ilary Blasi, Alessandra Amoroso, Ales… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier Alessandra Amoroso: 'cosa porta con sé?' la che tutti attendevano In seguito alle sue apparizioni nelle scorse settimane sul piccolo schermo, ospite di Mara Venier , nel suo salottino di ' Domenica In ' e con il suo commovente messaggio riguardo al suo mancato ...

Zia Mara è la madrina perfetta per la figlia di Eleonora Daniele: le prime foto insieme 'Mara vorresti essere la madrina al battesimo di Carlotta?'. Sono passati mesi da quella domanda che Eleonora Daniele rivolse a Mara Venier in diretta a Domenica In. Un invito che ovviamente zia Mara ha accettato e da allora tra le due conduttrici il rapporto è diventato ancora più stretto. Il 25 maggio 2020 è infatti nata ...

Mara Venier: «Con mia mamma, malata di Alzheimer, comunicavo grazie alle canzoni» Corriere della Sera Mara Venier confessa: "In passato sono stata bullizzata perché povera" Il magazine "Nuovo" ha avuto modo di intervistare la zia Mara, la quale ha rivelato alcuni fatti di vita passata molto toccanti, riguardanti la sua infanzia e le sue sofferenze ...

Alessandra Amoroso e Francesca Manzini ospiti a Venus Club Questa sera, 13 maggio in seconda serata in onda su Italia1 la seconda puntata del late show tutto al femminile Giovedì 13 maggio, in seconda serata su ...

In seguito alle sue apparizioni nelle scorse settimane sul piccolo schermo, ospite di, nel suo salottino di ' Domenica In ' e con il suo commovente messaggio riguardo al suo mancato ...vorresti essere la madrina al battesimo di Carlotta?'. Sono passati mesi da quella domanda che Eleonora Daniele rivolse ain diretta a Domenica In. Un invito che ovviamente ziaha accettato e da allora tra le due conduttrici il rapporto è diventato ancora più stretto. Il 25 maggio 2020 è infatti nata ...Il magazine "Nuovo" ha avuto modo di intervistare la zia Mara, la quale ha rivelato alcuni fatti di vita passata molto toccanti, riguardanti la sua infanzia e le sue sofferenze ...Questa sera, 13 maggio in seconda serata in onda su Italia1 la seconda puntata del late show tutto al femminile Giovedì 13 maggio, in seconda serata su ...