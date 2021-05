Mancini: “Spero di non avere altre sorprese e infortuni per l’Europeo. Lotta Champions? Non c’è nulla di scontato” (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “l’Europeo? L’importante è che adesso non ci siano più sorprese a livello di infortuni, in modo da poter scegliere tranquillamente”. La Lotta Champions in Serie A? “La classifica ovviamente avvantaggia ad oggi quelle che sono davanti, ma tutto può accadere. Tra Napoli e Juventus, c’è un punto, nulla è scontato”. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Ct dell’Italia, Roberto, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “? L’importante è che adesso non ci siano piùa livello di, in modo da poter scegliere tranquillamente”. Lain Serie A? “La classifica ovviamente avvantaggia ad oggi quelle che sono davanti, ma tutto può accadere. Tra Napoli e Juventus, c’è un punto,”. Foto: Twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

testagrigia : @Ern4Pel Magari cedessimo Veretout e Spinazzola, totalmente inadatti al gioco di Mourinho. Mancini spero rimanga - Robin73107081 : @OfficialASRoma #Murinho spero si stia facendo un conto su chi mandare via, Cristante, Mancini, Kumbulla, Ibanez, q… - Paolo2571 : @junews24com spero che non siano nessuno dei 2 inzaghi.. qualcuno chiede gasperini.. ok.. ma bisognerà poi cambiare… - TweetNotizie : Mancini: ''Spero in un'estate da ct campione d'Europa'' - RaiSport : ? #Mancini: 'Spero in un'estate da ct campione d'Europa' Il ct #azzurro a un mese dalla partita inaugurale di… -