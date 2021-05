Lukaku festeggia il compleanno violando norme anti-Covid. Identificati in 23 (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - L'attaccante dell'Inter campione d'Italia, Romelu Lukaku, e altri giocatori 'nerazzurri' verranno sanzionati per aver violato le norme anti-Covid. I calciatori sono stati sorpresi all'interno di un albergo dove si erano dati appuntamento per festeggiare il compleanno del centravanti belga. Nello specifico, i carabinieri della Compagnia Milano Duomo e della Squadra mobile sono intervenuti alle 3 di notte, dopo una segnalazione pervenuta al 112, in un hotel del centro del capoluogo lombardo dove, all'interno di una sala eventi, si stava appunto festeggiando il compleanno di Lukaku. Oltre al 'numero 9', sono state identificate altre 23 persone, tra cui alcuni altri giocatori dell'Inter e il direttore del ... Leggi su agi (Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - L'attaccante dell'Inter campione d'Italia, Romelu, e altri giocatori 'nerazzurri' verranno sanzionati per aver violato le. I calciatori sono stati sorpresi all'interno di un albergo dove si erano dati appuntamento perre ildel centravbelga. Nello specifico, i carabinieri della Compagnia Milano Duomo e della Squadra mobile sono intervenuti alle 3 di notte, dopo una segnalazione pervenuta al 112, in un hotel del centro del capoluogo lombardo dove, all'interno di una sala eventi, si stava appuntondo ildi. Oltre al 'numero 9', sono state identificate altre 23 persone, tra cui alcuni altri giocatori dell'Inter e il direttore del ...

