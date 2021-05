Luana D'Orazio, la perizia choc: l'orditoio 'gemello' aveva le sicurezze manipolate (Di giovedì 13 maggio 2021) Com'è morta Luana D'Orazio , la mamma 22enne scomparsa in un tragico incidente sul lavoro in provincia di Prato. Secondo quanto appreso dall'ANSA da fonti della Procura di Prato, i l macchinario '... Leggi su leggo (Di giovedì 13 maggio 2021) Com'è mortaD', la mamma 22enne scomparsa in un tragico incidente sul lavoro in provincia di Prato. Secondo quanto appreso dall'ANSA da fonti della Procura di Prato, i l macchinario '...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il macchinario 'gemello' di quello in cui morì Luana D'Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Dopo l'incid… - CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - fattoquotidiano : Luana D’Orazio, esaminato l’orditoio “gemello” di quello che ha ucciso l’operaia: “I sistemi di sicurezza erano man… - SmorfiaDigitale : Luana D'Orazio, svolta nel caso: 'Sistemi sicurezza manipolati' - massimoneri90 : Luana D’Orazio, esaminato l’orditoio “gemello” di quello che ha ucciso l’operaia: “I sistemi di sicurezza erano man… -