LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Ciccone e Caruso vicini alla top5. Magrini: “Nibali arriva la terza settimana” (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO Magrini LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI GIULIO Ciccone: “NON CREDEVO DI ESSERE COSI’ BRILLANTE. HO SBAGLIATO A SEGUIRE BETTIOL” VINCENZO Nibali, MANCA LA BRILLANTEZZA MA LA TOP-10 NON E’ UTOPIA DAMIANO Caruso CAPITANO DELLA BAHRAIN-VICTORIOUS. PUNTA alla TOP-5 GIULIO Ciccone FA SOGNARE L’ITALIA E PUNTA AL PODIO. MA SERVE ACCORTEZZA TATTICA EGAN BERNAL DIVENTA IL FAVORITO NUMERO 1 DEL Giro d’Italia. YATES NON CONVINCE VIDEO SERRY TAMPONATO DA UN’AMMIRAGLIA! TUTTE LE CLASSIFICHE: MAGLIA CICLAMINO, AZZURRA E BIANCA LE DICHIARAZIONI DI REMCO EVENEPOEL LE DICHIARAZIONI DI EGAN ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDOLA CLASSIFICA GENERALE DELLA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI GIULIO: “NON CREDEVO DI ESSERE COSI’ BRILLANTE. HO SBAGLIATO A SEGUIRE BETTIOL” VINCENZO, MANCA LA BRILLANTEZZA MA LA TOP-10 NON E’ UTOPIA DAMIANOCAPITANO DELLA BAHRAIN-VICTORIOUS. PUNTATOP-5 GIULIOFA SOGNARE L’ITALIA E PUNTA AL PODIO. MA SERVE ACCORTEZZA TATTICA EGAN BERNAL DIVENTA IL FAVORITO NUMERO 1 DEL. YATES NON CONVINCE VIDEO SERRY TAMPONATO DA UN’AMMIRAGLIA! TUTTE LE CLASSIFICHE: MAGLIA CICLAMINO, AZZURRA E BIANCA LE DICHIARAZIONI DI REMCO EVENEPOEL LE DICHIARAZIONI DI EGAN ...

