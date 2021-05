Israele e Hamas: una guerra senza fine (Di giovedì 13 maggio 2021) Non sembra voler cessare la guerra tra Israele e Hamas, un conflitto che va avanti ormai da anni e che ha ripreso vita in questi ultimi giorni. Nel 2005 il premier israeliano Ariel Sharon portò a compimento un piano di ritiro unilaterale dei soldati e dei coloni israeliani dalla Striscia di Gaza, che fu così consegnata all’Autorità Nazionale Palestinese, anche se Israele conservò il controllo dei confini e dello spazio aereo. Le elezioni del 2006 vennero vinte da Hamas e a quel punto Israele, gli Stati Uniti e l’Unione Europea reagirono imponendo sanzioni contro, che consideravano l’organizzazione terroristica. Il bilancio delle vittime: 72 nella Striscia e 7 in Israele Dunque negli ultimi due giorni è scoppiato nuovamente un conflitto tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Non sembra voler cessare latra, un conflitto che va avanti ormai da anni e che ha ripreso vita in questi ultimi giorni. Nel 2005 il premier israeliano Ariel Sharon portò a compimento un piano di ritiro unilaterale dei soldati e dei coloni israeliani dalla Striscia di Gaza, che fu così consegnata all’Autorità Nazionale Palestinese, anche seconservò il controllo dei confini e dello spazio aereo. Le elezioni del 2006 vennero vinte dae a quel punto, gli Stati Uniti e l’Unione Europea reagirono imponendo sanzioni contro, che consideravano l’organizzazione terroristica. Il bilancio delle vittime: 72 nella Striscia e 7 inDunque negli ultimi due giorni è scoppiato nuovamente un conflitto tra ...

Advertising

matteosalvinimi : A Roma con la Comunità ebraica e tanti cittadini per #Israele e il suo diritto di esistere. Mi aspetto una presa di… - matteosalvinimi : ??Le sirene, la notte illuminata dai missili dei terroristi islamisti di #Hamas, l'angoscia di essere colpiti, la s… - MarcoCSermoneta : ??Questi erano i cieli del centro d'#Israele stasera. Milioni di civili innocenti presi di mira dai razzi dei terro… - ilsidero : @Guido17595958 La più grande disgrazia per i palestinesi non si chiama Israele, si chiama Hamas. - eleration : RT @sole24ore: L'escalation della violenza in Medio Oriente appare sempre più simile alla guerra di Gaza del 2014, con tutti i tratti disti… -