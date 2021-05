Internazionali, Nadal soffre ma avanza: che lotta con Shapovalov (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA - Nadal soffre e rischia ma alla fine riesce ad avanzare ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Partita molto combattuta sulla terra rossa romana contro il numero 14 del mondo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA -e rischia ma alla fine riesce adre ai quarti di finale deglid'Italia. Partita molto combattuta sulla terra rossa romana contro il numero 14 del mondo ...

