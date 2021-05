Inter, parla l’agente di Lautaro Martinez: “Rinnovo in stand-by. Dipende dal futuro del club” (Di giovedì 13 maggio 2021) Resta nebuloso il futuro di Lautaro Martinez. Non è più così scontato il futuro in nerazzurro dell'attaccante, Lautaro Martinez. Se qualche giorno fa il giocatore si era detto tranquillo sulla questione Rinnovo - dichiarando di volere restare a Milano, ci pensa il suo procuratore a frenare in attesa di novità per quanto riguarda il futuro dell'Inter. "Resta? Non posso promettere nulla - ha ammesso Alejandro Camano ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" - ora come ora è inutile fare previsioni. Il Rinnovo è assolutamente in stand-by, attendiamo di capire quale sarà il futuro del club e ci vedremo con la società a fine campionato. L'Inter resta la ... Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021) Resta nebuloso ildi. Non è più così scontato ilin nerazzurro dell'attaccante,. Se qualche giorno fa il giocatore si era detto tranquillo sulla questione- dichiarando di volere restare a Milano, ci pensa il suo procuratore a frenare in attesa di novità per quanto riguarda ildell'. "Resta? Non posso promettere nulla - ha ammesso Alejandro Camano ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" - ora come ora è inutile fare previsioni. Ilè assolutamente in-by, attendiamo di capire quale sarà ildele ci vedremo con la società a fine campionato. L'resta la ...

