Il lockdown fa raddoppiare i casi di depressione post partum 

(Di giovedì 13 maggio 2021) AGI - Durante il primoimo per arginare la diffusione di Covid-19 sono raddoppiati idipartum rispetto ai periodi prepandemici. A rivelarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Frontiers in Psychology, condotto dagli scienziati dell'University College di Londra, che hanno intervistato 162 donne inglesi che tra maggio e giugno avevano figli di età inferiore a sei mesi. Stando ai risultati del team, il 47 per cento delle mamme ha affermato di soffrire di senso di colpa, ansia e spossatezza, tre dei segnali indicatori del disturbo noto come sindrome dipartum. Prima della pandemia, il tasso registrato da studi precedenti era del 23 per cento. Gli esperti sospettano che l'aumento di difficoltà psicologiche possa ...