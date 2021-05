I prossimi smartphone Motorola avranno ricarica wireless a distanza

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Foto: GuRu)si è stretta in un accordo con la società GuRuper implementare a bordo degliventuri la tecnologia didella batteria senza fili a. Per fare il pieno di energia non servirà più né collegare un filo né poggiare il dispositivo a contatto con una piastra perché tutto avverrà nell’aria. Non ci sono molti dettagli sulla collaborazione sui due brand, quel che è stato comunicato è che si sta lavorando sui necessari requisiti di qualità, efficienza energetica e, soprattutto, di sicurezza che sono richiesti per una funzionalità così particolare e delicata. D’altra parte si parla di elettricità diffusa attraverso un ambiente, come può essere una stanza, e dunque è più che ovvio che servirà tempo prima di uscire sui mercati con ...

Advertising

Digital_Day : Nei prossimi anni i consumi diminuiranno, ma oggi sono alti. Dipende molto dalle condizioni: a volte il 5G conviene… -

Ultime Notizie dalla rete : prossimi smartphone

Wired.it

... per l'individuazione diinterventi a beneficio della comunità scolastica. Pur consapevoli ... tablet,ecc.), con un tempo medio di compilazione stimato in 15 - 20 minuti. Anche i ......degli sviluppatori di app agli utenti finali e in Italia circa i tre quarti degli... 'Siamo rispettosamente in disaccordo con questa decisione e valuteremo ipassi', ha risposto un ...Al nuovo processore per smartphone di fascia media non manca nulla, i telefoni che lo useranno saranno certamente dei "best buy".Motorola e GuRu Wireless si stringono in un accordo per portare a bordo degli smartphone prossimi venturi la possibilità di ricaricare wireless a distanza ...