"I miei schiavettoni. Davigo? Io lo conosco bene". Parla Enzo Carra

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma. Ha mai pensato di chiederli indietro? “Intende gli? Non ci ho mai pensato. Sono proprietà dello stato. Dice che potrei farci qualcosa?”. Nel museo della giustizia malandata, una stanza non dovrebbe essere dedicata alle sue manette? “In quella stanza potremmo aggiungere un borsone. E poi un maglione scuro. Un paio di pantaloni scuciti. Era tutto quello che avevo il giorno dell’ arresto. 4 marzo 1993”. Chi era? “Un giornalista. Capo ufficio stampa della Dc. Quello che si diceva un uomo specchiato. Incensurato. Ero questo”. Ha mai capito chi ordinò di metterle gliai polsi? “Arrivò una telefonata. Diciamo dai piani alti. Era il pool di Mani pulite”. Come si chiamava l’uomo che l’ha accusata? “Graziano Moro, un Piero Amara dell’epoca. Un faccendiere. Per dimostrare che fosse credibile lui dovevano ...