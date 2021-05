Giustizia: Orlando, ‘bene proposte Letta e Pd, avanti con riforme’ (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 amg. (Adnkronos) – “Bene le proposte Pd per una #Giustizia più #giusta per chiudere i conflitti del passato. La strada indicata da Enrico Letta va in questa direzione. Adesso avanti con le #riforme”. Lo scrive su twitter il ministro Pd, Andrea Orlando. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 amg. (Adnkronos) – “Bene lePd per una #più #giusta per chiudere i conflitti del passato. La strada indicata da Enricova in questa direzione. Adessocon le #riforme”. Lo scrive su twitter il ministro Pd, Andrea. L'articolo CalcioWeb.

