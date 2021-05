Giro d’Italia 2021, ammiraglia colpisce in pieno un corridore (VIDEO) (Di giovedì 13 maggio 2021) Clamorosa disattenzione di un’ammiraglia, che colpisce in pieno un corridore nella sesta tappa del Giro d’Italia 2021. L’ammiraglia stava comunicando con un’auto dell’organizzazione e non ha visto che davanti a sé vi era un ciclista, toccato dall’auto. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica, solamente molta paura per un incidente che non dovrebbe accadere. In alto le immagini dell’episodio infelice. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) Clamorosa disattenzione di un’, cheinunnella sesta tappa del. L’stava comunicando con un’auto dell’organizzazione e non ha visto che davanti a sé vi era un ciclista, toccato dall’auto. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica, solamente molta paura per un incidente che non dovrebbe accadere. In alto le immagini dell’episodio infelice. SportFace.

Advertising

fattoquotidiano : Alessandro De Marchi, la nuova maglia rosa del Giro d’Italia che corre con il braccialetto per Giulio Regeni - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Gualdo - km 86 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema, @geoffbouche,… - paoloigna1 : RT @HuffPostItalia: 'Giada Borgato, prima commentatrice del Giro d'Italia, avrà lo stigma dei pionieri' - sportface2016 : #Giro2021 #giroditalia Clamoroso incidente al #Giro d'Italia 2021: un'ammiraglia colpisce un corridore (VIDEO) -