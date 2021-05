(Di giovedì 13 maggio 2021) Ildi unaè statoa Rho, alle parte di Milano. Indagini in corso per accertare l’accaduto. RHO (MILANO) – Ildi unaè statoa Rho nel pomeriggio di mercoledì 12 maggio. Secondo quanto riportato dai media locali, il corpo senza vita è stato rinvenuto da un passante che ha subito allertato i carabinieri. Vicino alla vittima c’era una borsetta con una tessera sanitaria all’interno. Il corpo dovrebbe appartenere ad una giovane di 25 anni scomparsa a Novara lo scorso 7 maggio. A presentare la denuncia era stata la coinquilina. E sono in corso tutti gli approfondimenti del caso. Le indagini La Procura ha aperto un’indagine per accertare meglio quanto successo. Sul corpo non sono presenti evidenzi segni di violenza, ma la 25enne ...

news_mondo_h24 : Giallo a Rho, trovato il cadavere di una ragazza nei prati - Giorno_Milano : Giallo a Rho, trovato il corpo di una ragazza -

Ultime Notizie dalla rete : Giallo Rho

... intorno alle ore 17.10, in un un campo adiacente a via Amendola, a Mazzo di, una passante ha ... che hanno incominciato a fare tutti i rilievi per risolvere al più presto l'intricato. La ...Unnelquello del cadavere rinvenuto ieri a Mazzo, frazione di( Milano ). In un'area verde ubicata tra via Amendola e via Morandi, è stato ritrovato un corpo sulla cui identità ...Il corpo della donna trovato ieri tra i cespugli nel milanese è di una ragazza nigeriana di 25 anni, Tunde Blessing.Rho – L’Amministrazione ricorda questo giorno con la scuola primaria Sante Zennaro e Arcichedonne della Casa delle Donne per condannare le discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale come ri ...