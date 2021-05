GetsuFumaDen | Undying Moon - prova

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 13 maggio 2021) Probabilmente una buona fetta di chi leggerà queste righe è troppo giovane, per aver giocato o anche solo ricordare l'originale: parliamo, dopotutto, di un gioco di ruolo del 1987 per Famicom, mai pubblicato al di fuori del Giappone. Dopo quasi trentacinque anni, ecco arrivare: ambientato circa mille anni dopo il titolo precedente, vede gli eredi del clan Getsu e il nuovo leader Getsu Fuma, pronti ad affrontare nuovamente la minaccia di Ryukotsuki e della sua fuga dall'inferno. Scopo del giocatore, in questo roguelike, è proprio quello di affrontare uno stage dopo l'altro, superando pericoli ambientali e nemici posizionati in modo procedurale, per giungere infine al boss di fine livello. Leggi altro...