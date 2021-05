Ellen DeGeneres lascia il suo show | ” Seguo il mio istinto | è il momento giusto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 maggio 2021) La conduttrice statunitenseha annunciato che il suo storico e popolarissimo talktelevisivo Thefinirà al termine della prossima stagione, nel 2022, 19 anni dopo la prima puntata.lo ha detto in un’intervista al sito The Hollywood Reporter. “Quando sei una persona creativa, hai costantemente bisogno di essere messo alla prova e, per quanto questo spettacolo sia fantastico e divertente, non è più una sfida”, ha detto la comica americana, 63 anni, che ha condotto 3mila puntate e intervistato oltre 2400 celebrity. L’annuncio è arrivato dopo le accuse in cui loè rimasto coinvolto: infatti, la scorsa estate, alcuni collaboratori hanno parlato di un ambiente tossico sul posto di lavoro. Accuse che ...