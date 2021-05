Denise Pipitone: una lettera anonima svela nuovi dettagli sul caso (VIDEO) (Di giovedì 13 maggio 2021) Durante la puntata di Chi l’ha Visto, Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, ha rivelato di aver ricevuto di una lettera anonima, nella quale ci sarebbero nuovi importantissimi dettagli sulla scomparsa di Denise Pipitone. Leggi anche: Denise Pipitone: Battista Della Chiave rivela i dettagli del rapimento (VIDEO) Chi l’ha Visto: la lettera di un testimone anonimo all’avvocato di Piera Maggio Frazzitta, durante la puntata di Chi l’ha visto, ha fornito un aggiornamento straordinario su Denise Pipitone: il 12 maggio il legale ha ricevuto la lettera di un testimone anonimo! Scopriamo il suo contenuto. L’appello dell’avvocato Frazzitta L’avvocato ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) Durante la puntata di Chi l’ha Visto, Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio, ha rivelato di aver ricevuto di una, nella quale ci sarebberoimportantissimisulla scomparsa di. Leggi anche:: Battista Della Chiave rivela idel rapimento () Chi l’ha Visto: ladi un testimone anonimo all’avvocato di Piera Maggio Frazzitta, durante la puntata di Chi l’ha visto, ha fornito un aggiornamento straordinario su: il 12 maggio il legale ha ricevuto ladi un testimone anonimo! Scopriamo il suo contenuto. L’appello dell’avvocato Frazzitta L’avvocato ...

